«No quiero que sigan maltratando y vejando a mi hija, es lo que pido»

Acompañada de familiares de víctimas de crímenes violentos y desaparecidos cargados con pancartas con el rostro de varios de ellos, Lidia Henríquez, la madre de Yurena López asesinada presuntamente por su pareja Ayoze G., el 31 de marzo de 2017 en Lomo Magullo, llegaba al Juzgado de Arucas para comparecer en calidad de investigada. Henríquez fue denunciada por J.A.N., presunta pareja sentimental de Ayoze, tras publicar en Facebook la imagen de ambos y las conversaciones que esta última presuntamente le envió, con insultos y vejaciones.

Frases justificando el presunto asesinato de Yurena López o amenazas directas a Lidia se mezclaban en los mensajes con insultos y vejaciones. Tras acudir a la Policía y remitirles estos a la Justicia, Lidia se vio impotente ante la insistencia de las amenazas y, sobre todo, ante los insultos vertidos hacia su difunta hija. Fue entonces cuando recurrió a las redes sociales para denunciar esta situación.

«Puse toda la conversación que me había mandado para que la sociedad me ayudará. Pedí ayuda haciendo una denuncia social. Eso fue lo que hice: defender a mi hija», explica.

Entiende que su reacción no fue la más adecuada pero subraya la indefensión en la que se encuentran las víctimas de crímenes violentos en España, como el caso concreto de su hija Yurena, aún pendiente de enjuiciar. «Lo que siento es que a mi hija la maltrataron en vida y me la siguen agrediéndola, después de habérmela quitado de una manera tan terrible. No quiero que sigan vejando y maltratando a mi hija, es lo único que quiero. Que dejen a mi niña tranquila, que la dejen descansar, por favor», suplica.

Y es que de todo lo vivido, lo que más dolor le ha causado a la familia de Yurena López son los insultos y vejaciones hacia la joven asesinada presuntamente por su pareja sentimental. «Nosotros nos podemos defender porque estamos vivos, mi familia está viva, pero mi niña no, me la asesinaron. Que me la dejen tranquila, es lo único que les pido, que tengan un poco de compasión y dejen de vejar a mi hija», añade tajante.

Mientras atendía a los medios de comunicación arropada por familiares de las víctimas, la denunciante del caso prestaba declaración ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Sobre las 11.00 horas le tocaba el turno a Lidia Henríquez, en este caso en calidad de investigada.

La abuela de Yurena López también tuvo que acudir ayer a los juzgados, en esta ocasión en Telde, para ser examinada por un médico forense tras ser rociada con aceite hirviendo el pasado 16 de octubre por un joven del entorno del presunto asesino de su nieta. Otro capítulo más de la pesadilla que están viviendo.