Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito

Las informaciones actualizadas y confirmadas por este medio a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112), confirman que la menor tiene cuatro años y se encuentra en estado muy grave tras sufrir un episodio de ahogamiento completo este lunes en el Lago Taurito. La menor fue rescatada de la piscina por los socorristas del complejo, quienes iniciaron las maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112), la niña presentaba síntomas de ahogamiento, un traumatismo craneal y entró en parada cardiorrespiratoria (PCR). Gracias a la intervención conjunta de los socorristas y del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, se logró revertir la parada y estabilizar parcialmente a la menor, aunque permanece en estado muy grave.

Por la gravedad de su estado, fue trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC hasta las inmediaciones del Hospital Doctor Negrín, desde donde posteriormente fue derivada en una ambulancia medicalizada al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

La niña permanece ingresada en estado muy grave. Las autoridades continúan recopilando información sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Imagen de los equipos de emergencia en la zona.