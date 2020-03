Ni flores ni misa en recuerdo de Yurena

Mañana se cumplen tres años desde que la joven Yurena López, de 23 años, fue asesinada presuntamente por su expareja, Ayoze Gil, de 34 años en el momento del crimen, en una finca de Lomo Magullo en Telde, donde residía la joven con la familia de su expareja.

Para la familia de la joven, este aniversario será especialmente duro. Será el primero en el que la familia de la joven, que aún espera que se haga justicia, no pueda rendirle un sentido homenaje en su tumba en el cementerio de Telde.

Ni habrán flores en sus tumba ni una misa en su recuerdo en la Basílica de San Juan como en años anteriores. El Estado de Alarma y el confinamiento decretado están detrás de esta medida tomada por la familia de la joven.

«Cumplimos con el confinamiento, además no se están celebrando misas ni se puede ir a los cementerios. Aunque se pudiese por respeto a las víctimas de esta pandemia lo mejor es quedarse en casa para que no vaya a más. Damos las gracias a todas las personas que nos apoyan, al sacerdote de San Juan y a todos los que nos brindan su apoyo día a día. Sin ellos no hubiéramos salida adelante», explica Lidia Henríquez, madre de la joven.

Dolor. Esta situación no quita para que de forma íntima y personal le rindan homenaje mañana a Yurena, recordando su vitalidad y su sonrisa. «Estos tres años están siendo durísimos para todos nosotros. Todos los días recordamos a Yurena, pero más que nunca la recordamos en fechas como la de mañana cuando se cumplen tres años de su asesinato. Seguimos en el momento cero cuando encontramos a Yurena en ese portabultos asesinada por que aún no lo hemos asimilado, no nos lo podemos creer. No hemos ni comenzado con la fase del duelo», subraya.

La madre pide a sus amistades, conocidos y familiares que se unan mañana desde la distancia que impone este confinamiento en un homenaje íntimo a la joven.

«Les pedimos que recordemos a Murena no como la niña hallada asesinada en el interior de un maletero y envuelta en cinta americana sino como la joven alegre que era. Como una chica llena de vida, que quería muchas cosas en la vida como todas las chicas jóvenes de su edad. Recordarla de una manera bonita, creo que son las mejores flores que le podemos dar cuando se cumplen tres años del asesinato de Yuri», subraya. La familia de la joven recalca sus ganas de que se haga justicia con el caso de la joven y que su presunto asesino, la expareja sentimental de Yurena, sea juzgado.

«No nos rendimos, seguimos en la lucha para que se haga justicia. Para que algún día se sepa la verdad de todo lo que ocurrió y de que caigan las personas que tengan que caer. Que queden marcadas por la sentencia de la justicia», reclama.

El caso está a la espera de ser juzgado tras la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía. La fiscal delegada de la Sección de Violencia sobre la Mujer, María Luisa Ordóñez de Barraicua, recoge en su escrito que Víctor Ayose G. G. estranguló en marzo de 2017 a la que fue su novia, Yurena, hasta causarle la muerte. Luego, presuntamente, contó con la ayuda de su amigo José Manuel H. S. para empaquetar el cuerpo con bolsas de plástico y cinta americana con la idea de enterrarlo en un solar de Lomo Magullo, por lo que lo introdujeron en el maletero del coche del presunto asesino que, posteriormente, se arrepintió y confesó los hechos antes de llevar a cabo su macabro plan.