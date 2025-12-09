Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la carrera GC1 a la altura de Telde. Juan Carlos Alonso

Una mujer resulta herida al volcar su vehículo en la GC-1, a la altura de Telde

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana; la afectada fue trasladada con contusiones moderadas al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:29

Comenta

Una mujer sufrió diversas contusiones de carácter moderado tras el vuelco de su vehículo en la autopista GC-1, kilómetro 16 con dirección sur, en el municipio de Telde. El suceso se produjo a las 11.10 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso.

De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios: una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y el Servicio de Carreteras. Los bomberos aseguraron la zona mientras el personal sanitario atendía a la mujer en el lugar antes de trasladarla al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para su valoración.

El Servicio de Carreteras trabajó para despejar la vía, y la Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias correspondientes, manteniendo la seguridad y control del tráfico mientras se normalizaba la circulación.

