Imagen de ambulancia de archivo. C7

Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria

La afectada sufrió un traumatismo en un brazo y heridas moderadas tras precipitarse con su coche en una zona de difícil acceso en El Prado; fue rescatada por bomberos y trasladada al Hospital Doctor Negrín

Ep

Valleseco

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde del pasado domingo en El Prado, desde Valsendero, lugar hasta que se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que comprobaron que el vehículo estaba en una zona de difícil acceso, por lo que procedieron al rescate de los afectados.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a dos personas, un hombre con lesiones leves, y una mujer que, en el momento inicial de su asistencia presentaba un traumatismo en un brazo y erosiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron con los recursos desplazados.

