La mujer de Palillo: «No tengo nada que ver con la estafa de los abonos de la UD»

La aún esposa de José Antonio González Rodríguez -exjugador internacional de fútbol sala conocido por el sobrenombre de Palillo- se mostró rotunda ante la presunta estafa perpetrada con los abonos de la UD Las Palmas, insistiendo en no tener «nada que ver con esta historia», además de asegurar que había sufrido amenazas tanto ella como su nieto.

«No sabía nada de esto. Vivo en el total desconocimiento de lo que hace esta persona», aseveró su todavía mujer, que prefirió obviar su nombre tras atender la llamada de CANARIAS7, recalcando que «aunque no lo estamos aún legalmente, vivimos prácticamente separados. Él viene a esta casa solo para ducharse y dormir», agregó.

En este sentido, argumentó que el pasado martes «Palillo me pidió el favor de ir al Estadio a buscar los abonos tanto de él como de mi nieto». La sorpresa fue que, en las colas habituales para adquirir los citados abonos se encontraban varias de las personas afectadas por la presunta estafa del conocido exdeportista, los cuales increparon tanto a la señora como al nieto, profieriéndoles incluso amenazas a ambos.

Palillo, en el centro, junto a jugadores de la selección española, en una imagen de archivo. C/

«Cuál fue mi sorpresa que la gente que estaba allí reconoció a mi nieto. Fue una situación muy incómoda. Al final tuvimos que salir corriendo de Siete Palmas», reconoció.

El supuesto modus operandi de Palillo consistía en ofrecerles a los estafados la adquisición de abonos para ver los partidos de esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas a precios mínimos, con el pretexto de que estaban subvencionados al pertenecer a una asociación. Sin embargo, al recibir un adelanto de los mismos, se quedó con el dinero de todos.

Tras ascender el equipo amarillo a la Primera División, presuntamente Palillo proponía a sus 'compradores' habituales la adquisición de abonos para toda la temporada a unos precios irrisorios: a 100 euros para los adultos y 40 los infantiles. Teniendo en cuenta que su valor real es de 290 euros el más barato para los adultos en la grada Naciente o de 150 para lo menores en la Curva, las cuotas ofrecidas eran más que asequibles.

«Recibimos incluso amenazas en la casa. Hubo gente tocando a la puerta gritando y reclamando. He colaborado con la Policía en todo momento, entregándoles incluso voluntariamente pertenencias suyas», subrayó la todavía esposa de Palillo. «Solo pido que no vengan a la casa; soy la víctima número uno de este asunto. Quiero que me desvinculen de todo este asunto en el que, además se la hecho mucho daño a mi nieto», concluyó.