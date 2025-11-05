Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Una mujer herida moderada al colisionar dos turismos a su paso por San Bartolomé de Tirajana

Los hechos se han producido en dicha zona sobre las 13.30 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:22

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado al colisionar dos vehículos en la GC-1, en sentido sur, a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en dicha zona sobre las 13.30 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobaron que la afectada presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al centro de Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, así como agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.

