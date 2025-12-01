Una mujer afectada por inhalación de humo en un incendio en Telde El fuego se originó en la cocina de una vivienda y obligó a evacuar a todos sus ocupantes; la afectada, de 36 años, fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Canarias con intoxicación moderada

Una mujer de 36 años resultó afectada por inhalación de humo en un incendio que se produjo este lunes a las 17.01 horas en la calle Río Segura, en el municipio de Telde, Gran Canaria.

El fuego se originó en la cocina de la vivienda, lo que dificultó la salida de sus ocupantes debido a la acumulación de humo en la escalera. Según informaron desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.

La Policía Local evacuó a todas las personas que se encontraban en el inmueble mientras los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria lograron extinguir el fuego y ventilar la vivienda.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer afectada en el lugar. En el momento inicial de la atención, presentaba intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Canarias.

La Policía Nacional colaboró en el dispositivo de emergencia, asegurando el área y facilitando las labores de evacuación y asistencia a los afectados. Afortunadamente, no se registraron otros heridos.

