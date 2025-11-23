Muere un motorista tras tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar El suceso ocurrió en la calle Alcalde Rosas en la tarde de este domingo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:30

Un hombre de 39 años murió en la tarde de este domingo después de que su motocicleta impactara contra un turismo que se encontraba aparcado en la calle Alcalde Rosas de Gáldar, Gran Canaria.

El suceso se registró a las 16.23 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió un aviso informando de que un motorista había quedado atrapado bajo un vehículo estacionado tras el impacto.

Se movilizaron de inmediato los servicios de emergencia. Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) -incluida una medicalizada, otra sanitarizada y una de soporte vital-, personal de Atención Primaria (médico y enfermero del centro de salud de Gáldar), bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Policía Local de Gáldar y la Guardia Civil.

Según informa el 112, los bomberos procedieron a liberar al motorista de la parte inferior del vehículo aparcado. En el momento en que lo rescataron, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos del SUC y Atención Primaria iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, sin que se pudiera revertir la situación.

Motorista fallecido tras colisionar con un turismo estacionado en Gáldar #GranCanariahttps://t.co/9omjRktfjO pic.twitter.com/r38rQq9LE4 — 112 Canarias (@112canarias) November 23, 2025