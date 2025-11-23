Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la calle donde ocurrió el accidente. C7

Muere un motorista tras tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar

El suceso ocurrió en la calle Alcalde Rosas en la tarde de este domingo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

Un hombre de 39 años murió en la tarde de este domingo después de que su motocicleta impactara contra un turismo que se encontraba aparcado en la calle Alcalde Rosas de Gáldar, Gran Canaria.

El suceso se registró a las 16.23 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió un aviso informando de que un motorista había quedado atrapado bajo un vehículo estacionado tras el impacto.

Se movilizaron de inmediato los servicios de emergencia. Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) -incluida una medicalizada, otra sanitarizada y una de soporte vital-, personal de Atención Primaria (médico y enfermero del centro de salud de Gáldar), bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Policía Local de Gáldar y la Guardia Civil.

Según informa el 112, los bomberos procedieron a liberar al motorista de la parte inferior del vehículo aparcado. En el momento en que lo rescataron, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos del SUC y Atención Primaria iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, sin que se pudiera revertir la situación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  4. 4 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  5. 5 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  6. 6 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias
  7. 7 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  8. 8 «Ya hay niñas de 13 y 14 años en Viogén»
  9. 9 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  10. 10 Elevan a 74.000 euros la indemnización a un marinero que fue a la cárcel y luego fue absuelto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere un motorista tras tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar

Muere un motorista tras tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar