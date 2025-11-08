Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde El suceso ocurrió sobre las 19.16 horas en la calle Arolas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:34 Comenta Compartir

El Centro de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias ha confirmado el fallecimiento de un motorista al precipitarse por una ladera sobre las 19.16 horas de este sábado en la calle Arolas en Telde.

«Los efectivos de Bomberos de Gran Canaria facilitaron el acceso de los recursos de emergencias hasta el lugar donde se encontraba el afectado, pero se confirmó su fallecimiento debido a las lesiones que presentaba», indica el 112.

Hasta el lugar se desplazó el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, Policía Local de Telde y Policía Canaria.