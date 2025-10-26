Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fallece Juan Jesús Doreste Aguilar, quien durante muchos años estuvo al frente del Departamento de Formación de la OFGC. OFGC

Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Durante años dirigió la academia y los coros de la Fundación, dejando una profunda huella en la formación de nuevas generaciones

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:05

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) ha comunicado con profundo pesar el fallecimiento de Juan Jesús Doreste Aguilar, quien durante muchos años estuvo al frente del Departamento de Formación de la Fundación. Doreste fue el responsable de la Academia y los Coros de la entidad, desde donde impulsó la enseñanza musical y contribuyó decisivamente a la preparación de jóvenes intérpretes.

La OFGC ha destacado su «dedicación, talento y compromiso con la formación de las nuevas generaciones», así como su «calidad humana», que marcó a quienes trabajaron a su lado. «Su legado permanecerá vivo en nuestra música y en nuestros corazones», expresó la institución en un comunicado.

Compañeros y alumnos han recordado en los comentarios del comunicado, publicado en redes sociales, su ejemplo de entrega y su pasión por la enseñanza, que, según la Fundación, seguirá inspirando los proyectos futuros de la orquesta. La entidad ha trasladado su afecto y apoyo a la familia y seres queridos de Doreste en este difícil momento.

