Muere un joven en Navarra al explotar un dispositivo electrónico enchufado

Un joven de 25 años, K.W.P.J., ha muerto este domingo en Bera como consecuencia de las graves quemaduras sufridas tras la explosión de un dispositivo electrónico que, al parecer, se encontraba cargando en la mesilla mientras él dormía a primera hora de la tarde. Aunque en un primer momento se informó que podía tratarse de un teléfono móvil, la Guardia Civil de Navarra precisó a última hora que «la ignición ha podido deberse a un dispositivo electrónico que se encontraba enchufado» y que no pueden precisar de qué tipo era por el estado en el que quedó.

El suceso tuvo lugar a las 14.20 horas, cuando familiares de la víctima que residía en la calle Alzate alertaron a agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil que habían escuchado una explosión que había provocado un pequeño incendio que afectó al cabecero y al colchón en el que se encontraba descansando el joven. En el lugar también se personaron los Bomberos de Navarra que participaron en la reanimación del joven junto a los policías hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Posteriormente, vista la gravedad que presentaban sus heridas, el varón fue trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital de Cruces con pronóstico muy grave, según informó la propia Guardia Civil. El hombre falleció horas más tarde.

El trágico suceso causó conmoción en Bera, donde familiares y allegados de la víctima, de origen ecuatoriano, se reunieron en el portal de la vivienda de la calle Alzate. «Al pasar por el portal he percibido un fuerte olor a quemado», señaló a ETB la pareja de la madre del fallecido, quien confirmó que el joven se encontraba solo en casa «con el pestillo de la puerta de su cuarto echado». Al no poder acceder, acudió a la parte trasera y, tras romper una puerta y los cristales, se lo encontró tirado en el suelo. «Le cogí como pude en los hombros y me lo llevé hasta la cocina», añadía el familiar. El alcalde de la localidad, Aitor Elexpuru, quiso mostrar sus condolencias: «pondremos a disposición de la familia todos los recursos de los que dispone el ayuntamiento», declaró a este periódico nada más conocer el trágico suceso.

No es la primera vez que el sobrecalentamiento de un elemento tecnológico provoca un incendio. Sin ir más lejos, el año pasado la explosión de la batería de un patinete eléctrico mientras se recargaba desató un aparatoso incendio en una vivienda de Hondarribia y, aunque no hubo heridos, los vecinos tuvieron que ser evacuados. En Irun ocurrió algo similar con un cargador de móvil, que provocó un cortocircuito que generó un fuego en una vivienda.