Muere el joven de 27 años tras ser arrastrado por una ola mientras pescaba en Los Charcones

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 9 de diciembre 2025, 07:55 | Actualizado 08:07h. Comenta Compartir

Un joven italiano de 27 años de edad, residente en Yaiza, ha fallecidos tras ser ingresado este lunes por tarde en estado crítico en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife; después de haber sido rescatado del mar en aguas del sur de Lanzarote. El fallecido cayó al mar en Los Charcones, cuando pescaba, arrastrado por una ola.

Un segundo pescador, también de nacionalidad italiana e igualmente residente en Yaiza, pudo volver a tierra por sus propios medios, sufriendo algunas lesiones, según información facilitada por el Consorcio Insular de Emergencias de Lanzarote.

El percance se dio a las 15.50 horas. En cuanto se supo del incidente se activó un amplio operativo de rastreo, con medios aéreos, marítimos y terrestres. El joven desaparecido fue localizado por un helicóptero, cuyo personal se encargó del rescate y su traslado hasta tierra. Fue recuperado por personal sanitario de una parada cardiaca, para a continuación procederse al traslado hospitalario.

Este martes, el gerente de Consorcio Insular de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha confirmado el fallecimiento del joven.

