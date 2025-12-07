Muere un hombre tras sufrir un accidente y salirse de la vía con el coche en Tenerife La víctima tenía 78 años

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:18

Un hombre de 78 años ha fallecido en La Victoria, Tenerife, al sufrir un accidente, salirse de la vía con su coche y caer de una altura de unos seis metros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias.

El accidente se produjo hacia las seis y media de la tarde del sábado en la calle Chamizo.

Los bomberos extrajeron al accidentado del interior del coche pero el personal del Servicio de Urgencias Canario no pudo hacer nada por salvar su vida.