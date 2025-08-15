Muere un hombre de 68 años en Lanzarote tras caer al mar mientras pescaba
El personal del SUC confirmó el fallecimiento del afectado debido a las graves lesiones que presentaba
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 15 de agosto 2025, 14:15
Un hombre de 68 años ha fallecido este viernes por la mañana tras caerse al mar en una zona de rocas mientras pescaba en Cueva del Agua, en Teguise, Lanzarote, según informa el 112 en un comunicado.
El personal del SUC confirmó el fallecimiento del afectado debido a las graves lesiones que presentaba.
Efectivos de Bomberos, Policía Local y Protección Civil intervinieron en el dispositivo desplegado en la zona. La Guardia Civil custodió el cuerpo del fallecido y realizó las diligencias correspondientes.
