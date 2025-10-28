Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria El bañista fue sacado del agua por varias personas que intentaron reanimarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia

Imagen de la playa de La Laja, donde falleció un hombre este martes.

Un hombre ha fallecido este martes en la playa de La Laja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, después de ser rescatado del mar junto a otro bañista que no requirió asistencia médica.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 13.05 horas, momento en el que varias personas alertaron de que dos hombres tenían dificultades para salir del agua.

Testigos que se encontraban en la zona lograron sacar a ambos del mar e iniciaron maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar a uno de ellos, mientras el otro se encontraba en buen estado.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. A su llegada, el personal sanitario continuó con la reanimación avanzada, aunque finalmente se confirmó el fallecimiento del afectado.

En el operativo intervinieron también efectivos de la Policía Nacional, que instruyeron las diligencias correspondientes hasta la llegada de la autoridad judicial, así como la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que colaboraron en el dispositivo.

