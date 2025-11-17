Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del SUC. SUC

Muere atropellado un hombre en la FV-2 en el municipio de Antigua

El personal del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar su fallecimiento

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:10

Comenta

Un hombre ha fallecido este lunes al sufrir un atropello en la FV-2, en dirección a Las Salinas, en el municipio de Antigua (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 13.38 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, así como avanzadas, pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina dimite como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «No debo seguir desempeñando mis funciones»
  2. 2 Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo
  3. 3 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  4. 4 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  5. 5 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  6. 6 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  7. 7 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 17 de noviembre
  9. 9 Nueva Paterna es una jungla
  10. 10 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere atropellado un hombre en la FV-2 en el municipio de Antigua

Muere atropellado un hombre en la FV-2 en el municipio de Antigua