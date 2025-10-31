Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima Un guardia civil de permiso halló el cuerpo este jueves en la escollera de Las Palmas de Gran Canaria

La dificultad para acceder a la escollera complicó el rescate del cuerpo este jueves.

Un teléfono móvil y un pasaporte manchado de sangre fueron encontrados junto al cuerpo sin vida del hombre cuya muerte investiga el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la Policía Científica.

Fue un guardia civil de permiso quien lo halló este jueves por la tarde un cadáver en avanzado estado de descomposición en la escollera de Las Palmas de Gran Canaria. Una zona rocosa de difícil acceso que complicó las labores de rescate, a pesar del amplio dispositivo desplegado, que incluyó agentes de la Policía Local y efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Según las primeras averiguaciones, el cuerpo podría llevar en la zona varias días pero de momento se desconoce el motivo de la muerte. Las autoridades están pendientes a la autopsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

