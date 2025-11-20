Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la avenida Hermanos La Salle de Agüimes, lugar del accidente. Google Maps

Un motorista herido grave tras colisionar con un turismo en Agüimes

El accidente ocurrió en la avenida Hermanos La Salle y obligó a trasladar al afectado al Hospital Insular con una fractura en una pierna

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Un motorista resultó herido de carácter grave, este jueves, al colisionar contra un turismo, en la avenida Hermanos La Salle de Agüimes, según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Los hechos se produjeron a las 17.56 horas.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), contando con ayuda de un médico y un enfermero del Centro de Salud de Agüime. Comprobaron los sanitarios que la víctima presentaba fractura en miembro inferior de carácter grave, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  5. 5 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  6. 6 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  7. 7 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  8. 8 La viñeta de Morgan de este jueves 20 de noviembre
  9. 9 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  10. 10 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un motorista herido grave tras colisionar con un turismo en Agüimes

Un motorista herido grave tras colisionar con un turismo en Agüimes