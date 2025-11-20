Un motorista herido grave tras colisionar con un turismo en Agüimes El accidente ocurrió en la avenida Hermanos La Salle y obligó a trasladar al afectado al Hospital Insular con una fractura en una pierna

Un motorista resultó herido de carácter grave, este jueves, al colisionar contra un turismo, en la avenida Hermanos La Salle de Agüimes, según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Los hechos se produjeron a las 17.56 horas.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), contando con ayuda de un médico y un enfermero del Centro de Salud de Agüime. Comprobaron los sanitarios que la víctima presentaba fractura en miembro inferior de carácter grave, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local.