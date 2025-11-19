Un 'Minion' en el parabrisas no evitó la multa: usaba una tarjeta PMR caducada El cárnet de aparcamiento para personas con movilidad reducida llevaba caducado desde 2023

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria denunció este miércoles a un conductor que había aparcado en una plaza plaza para personas con movilidad reducida (PMR) del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín utilizando una tarjeta caducada y parcialmente oculta bajo un peluche de Minion. Según informó el cuerpo policial, la tarjeta llevaba caducada desde 2023.

Además de la sanción correspondiente, la Policía Local ordenó el traslado del coche por el uso indebido de la plaza reservada. Los agentes le añadieron humor a la situación al destacar en su comunicado que pese al intento de ocultación, «el 'Minion' no pudo tapar la trampa».

Este vehículo fue detectado en un estacionamiento PMR del Hospital Dr. Negrín con una tarjeta tapada por un muñeco para evitar la inspección; Se verificó que estaba vencida desde 2023.



Se procedió a denunciar y trasladar el coche al depósito.



El Minion no pudo tapar la trampa. pic.twitter.com/UbULXG4UyZ — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) November 19, 2025

Temas

Policía municipal