Imagen del 'Minion' que trataba de ocultar la tarjeta PMR caducada. Policía Local

Un 'Minion' en el parabrisas no evitó la multa: usaba una tarjeta PMR caducada

El cárnet de aparcamiento para personas con movilidad reducida llevaba caducado desde 2023

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria denunció este miércoles a un conductor que había aparcado en una plaza plaza para personas con movilidad reducida (PMR) del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín utilizando una tarjeta caducada y parcialmente oculta bajo un peluche de Minion. Según informó el cuerpo policial, la tarjeta llevaba caducada desde 2023.

Además de la sanción correspondiente, la Policía Local ordenó el traslado del coche por el uso indebido de la plaza reservada. Los agentes le añadieron humor a la situación al destacar en su comunicado que pese al intento de ocultación, «el 'Minion' no pudo tapar la trampa».

