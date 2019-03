Medicina Legal evaluará a las víctimas del caso de la silicona

La mujer que presuntamente inyectaba silicona en una peluquería del barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, y en su domicilio particular por un precio de 150 euros pese a no contar con la titulación ni la formación necesaria aún no ha prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que es quién ha asumido las denuncias, de momento siete, presentadas por las presuntas víctimas, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La magistrada está esperando a que el Instituto de Medicina Legal determine el alcance de las posibles lesiones que pueden tener las denunciantes, ya que, según la gravedad de estas, los cargos variarían de leves o graves. Se espera que las siete mujeres que han denunciado hasta el momento a la mujer, que les aseguró que era una médica jubilada de un centro hospitalario de la capital grancanaria, pasen en los próximos días la mencionada evaluación física.

La mujer, de 69 años, está investigada como presunta autora de delitos de intrusismo, contra la salud pública o lesiones, este último delito en función del resultado de las periciales del Instituto de Medicina Legal, según apuntaron dichas fuentes.

Una vez se cuente con la evaluación de las siete denunciantes por parte del Instituto de Medicina Legal, se procederá a tomarle declaración a la denunciada.

Cabe recordar que, según el testimonio prestado por las denunciantes durante la investigación policial, estas presentaban dolor, hinchazón y tejido necrosada en las zonas donde recibieron la inyección de silicona. Además, según estas mujeres, la acusada les aseguró que les estaba inyectando ácido hialurónico y no la silicona, que fue lo que realmente les ponía, principalmente en los labios.

De momento se han presentado siete denuncias contra la mujer, de 69 años, aunque la Policía Nacional no descarta más denuncias. Según el testimonio prestado por las denunciantes, estas aseguran que más de una treintena de mujeres habrían pasado por las manos de la presunta médica, ya bien en un centro de estética del barrio de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria o en el domicilio de la propia acusada.

Todo se remonta al pasado mes de enero, cuando una de las clientas de la supuesta médica y finalmente afectada por su tratamiento ilegal presentó una denuncia contra ella en la Policía Nacional.

En ella la mujer relataba que había sido tratada por una médica jubilada de un centro hospitalario de la capital grancanaria en lo que se suponía que era un tratamiento de estética. Tras esta primera denuncia, y durante el pasado mes de febrero, otras siete mujeres afectadas por los tratamientos de la supuesta médica acudieron a la Policía Nacional para denunciarla.