«Me habían soltado las ovejas que aparecieron muertas en Chira»

«En diciembre de 2015 prendieron fuego a un contenedor donde guardo la comida de los animales, enseres y medicamentos por valor de 4.000 euros. También me han soltado los animales varias veces, hasta me han abierto los gallineros y soltado a los perros. Desde octubre de 2006 he sufrido robos de mi ganado ovino y caprino. Me han llegado a soltar una treintena de animales a la vez », relata Fidel García.

«Tengo más de 300 animales y es difícil saber cuántos me han soltado»

El ganadero enmarca dentro de esta suelta intencionada de sus animales el hallazgo el pasado 1 de diciembre por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Vecindario de cuatro cadáveres de ovejas en un avanzado estado de descomposición en la misma zona inundable de la presa de Chira.

Dos de esos animales resultaron ser de su propiedad, según las pesquisas realizadas por los agentes para su identificación. El propietario de las mismas niega tajantemente que tirase intencionadamente los restos de esas dos ovejas en la zona cercana al embalse.

«Abrían los corrales, donde tenía las ovejas para que fuesen pastando por la zona y limpiándola, para confundirme y no saber cuántas ovejas se habían escapado en total. Tengo más de 300 animales y es difícil saber cuántas me habían soltado. Esas ovejas eran de las que me habían robado y que denuncié en la Policía Nacional», explica.

De hecho, añade que se enteró del hallazgo de los restos de las ovejas en la zona inundable de la presa de Chira por parte de la Policía Nacional. «¿Por qué no vinieron a informarme del hallazgo los que las encontraron?», se pregunta indignado.

En cuanto al estado de su explotación, rechaza que sus animales estén con indicios de insalubridad y suciedad, como recoge la denuncia realizada por el Seprona conforme a la Ley 8/2003 de 24 de abril. «Mis animales están limpios, en buenas condiciones y trabajo con varios veterinarios, uno para el ganado ovino y caprino, otro para los caballos y otro para los perros, según la especie. No me informaron de que iban a inspeccionar mi finca, no tengo aviso ni denuncia. De hecho, ni siquiera me han comunicado el resultado de la inspección y me enteré por la prensa», añade.

El ganadero recalca que se trata de un hecho aislado que él enmarca dentro de las rencillas que mantiene con miembros de la comunidad de regantes y agentes de los servicios de vigilancia y mantenimiento de los barrancos. «Todo viene por las denuncias que he realizado por presuntas irregularidades con respecto al agua, he presentado varios escritos al Consejo Insular de Aguas pidiendo amparo y dejando constancia de las irregularidades pero no me han respondido. Todo esto es una forma de coaccionarme, como han estado haciendo todos estos años para intentar callarme», sentencia el ganadero.