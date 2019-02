«Me empotró por detrás y volé, estoy vivo de milagro»

Ya recuperado del susto, Enrique Santana todavía no se explica cómo pudo salir levemente herido de un accidente que pudo costarle la vida. El suceso sucedió sobre las 23:55 horas del pasado miércoles en la calle Néstor de la Torre de Las Palmas de Gran Canaria. Santana conducía su moto acompañado por un amigo, que viaja en otro vehículo paralelo a él. «Esa noche no nos tomamos ni una cerveza, veníamos de ver un partido y ya nos íbamos a casa». Cuando se disponían a girar hacia la calle Mas de Gaminde, un «Mercedes Coupé a toda velocidad que venía por detrás me empotró y salí volando. Llegué a ver el cartel del 24 horas de esa calle a un metro de distancia. La moto también dio varias vueltas».