Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria La discusión se originó entre dos dueños de perros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:04 | Actualizado 10:24h. Comenta Compartir

Un hombre, de 75 años, asesinó este domingo por la mañana a un perro, de raza potencialmente peligrosa, en el sur de Gran Canaria.

La discusión se originó tras el acercamiento del perro PPP, el cual estaba sin correa y acompañado por su dueño, al señor mayor, quien iba con otro perro. En ese momento, el anciano, que llevaba consigo un cuchillo, asestó una puñada al perro PPP.

El propio hombre declaró posteriormente que el animal había atacado a su mascota y es por ello que lo apuñaló. Sin embargo, según el dueño del perro asesinado y de un tercer testigo, los hechos ocurrieron de manera diferente, y será la investigación policial la que determine con exactitud lo sucedido.