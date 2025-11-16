Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Perros en una imagen de archivo. C7

Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria

La discusión se originó entre dos dueños de perros

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:04

Un hombre, de 75 años, asesinó este domingo por la mañana a un perro, de raza potencialmente peligrosa, en el sur de Gran Canaria.

La discusión se originó tras el acercamiento del perro PPP, el cual estaba sin correa y acompañado por su dueño, al señor mayor, quien iba con otro perro. En ese momento, el anciano, que llevaba consigo un cuchillo, asestó una puñada al perro PPP.

El propio hombre declaró posteriormente que el animal había atacado a su mascota y es por ello que lo apuñaló. Sin embargo, según el dueño del perro asesinado y de un tercer testigo, los hechos ocurrieron de manera diferente, y será la investigación policial la que determine con exactitud lo sucedido.

