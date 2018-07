Mata a su mujer en Lepe y se da a la fuga

El tercero en 48 horas

Este asesinato se produce 24 horas después de los dos feminicidios registrados en Madrid y Asturias, que eleva a 20 la cifra de víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año en España, donde al menos 944 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003.

Fue el viernes cuando en el distrito madrileño de Tetuán la Policía Nacional detuvo a un hombre por la muerte violenta de su mujer ante la que tenía una orden de alejamiento. El mismo día, otro hombre asesinó a su pareja en el barrio de La Campa, en La Felguera (Asturias) y después se tiró por la ventana del domicilio quitándose la vida.

El caso registrado en Lepe, si bien aún no ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ha sido condenado públicamente por el Ministerio del Interior en un mensaje en Twitter: «La violencia machista nos desgarra a todos y es algo que, como sociedad, no podemos permitir. Todo nuestro afecto a las familias y nuestro esfuerzo constante para que no haya #NiUnaMenos», dice el mensaje del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

También las autoridades andaluzas, como el Instituto de la Mujer regional, dan por sentado que se trata de violencia machista, dado que la joven, de nacionalidad rumana, estaba siendo atendida en Servicios Sociales como víctima de violencia de género y que la Policía busca al hombre con el que se la relacionaba y respecto del que contaba con una orden que le impedía acercarse a menos de 200 metros de ella.