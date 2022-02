La madre del agresor de la guagua en Gáldar: «Esto se podría haber evitado, he denunciado a mi hijo» «La autoridades me han dicho en cada denuncia recogida que da igual que se ponga agresivo, que da igual que me insultara; si no había sangre que me lo comiera con papas», dice pidiendo que se comparta su carta

La madre del presunto agresor que apuñaló a un chófer de una guagua de Global en Gáldar, Diana Palenzuela, ha publicado en sus redes sociales una carta en la que admite que el incidente protagonizado por su hijo «se podría haber evitado», puesto que ya lo había denunciado ella desde hace años por violento. Palenzuela, en una desgarradora misiva, reconoce que había denunciado a su hijo por violento pero las autoridades le diaron la espalda. Su hijo ha sido identificado y detenido tras apuñalar al chófer de una guagua de Global tras pedierle dinero.

«Esto se podia haber evitado, por desgracia me tocó a mí, llevo 3 años denuciando a mi hijo, ya que se metió en el oscuro mundo de la droga y ha sido una lucha sin descanso donde la autoridades me han dicho en cada denuncia recogida que da igual que se ponga agresivo, que da igual que me insultara; si no había sangre que me lo comiera con papas, y lo mantuve en casa durante años para evitar que hiciera daño a otras personas«, dice la madre de agresor, que se ha visto »obligada a hacer esto público porque han empezado a pasar fotos de mi hijo en todas las redes sociales«.

« No, no es un inmigrante ni procede de familia de inmigrantes, ni de una familia conflictiva, viene de una madre que ha luchado por él desde el minuto uno con el resto de familia. La droga ciega, transtorna a las personas no se ha dejado ayudar y cuando pedí ayuda a las autoridades me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron suerte... Y ahora hasta el alcade de Galdar hace un comunicado. Si mi hijo ya tenía antecedentes delictivos y nadie hizo nada, todo el mundo me dio la espalda«, asegura en sus redes sociales.

«Ayer mi mundo se cayó mi hijo casi mata a un ser humano. Mi hijo, algo que se pudo evitar si me hubieran dado alternativas, si lo hubieran metido en prisión desde el primer acto delictivo, pero no señores, es ahora cuando todo el mundo quiere hacer algo. Pido disculpas a ese señor a su familia, siento mucho dolor y mi hijo va a pagar por sus actos«, asegura sin dudar la madre del agresor.

«Pero dejen ya de tantas especulaciones, que el agresor también tiene una familia. No tengo porque compartir esto, es algo muy privado que llevo sufriendo años, pero ya que la gente a empezado ha compartir su foto, a señalarle yo no voy a justificar ni hacerme cargo de sus decisiones. Sí me siento en la obligación de pedir disculpas y de decir «se pudo evitar».

Diana Palenzuela termina su desgarradora y sincera carta pidiendo que se comparta «para que no suceda más». Hay muchos adolescentes que se meten en esta mierda gracias a que los padres pasamos muchas horas fuera trabajando y no alcanzamos a ver la gravedad en donde se meten nuestros hijos«, afirma la madre