Los delincuentes no hacen cuarentena

carlos s. beltrán las palmas de gran canaria

Estar en casa confinados ante el Estado de Alerta no implica que no se pueda ser víctima de los delincuentes. De hecho, estos siguen activos a través de las redes sociales y de Internet. «Los delincuentes se están poniendo morados durante la cuarentena. El delincuente habitual que no ha evolucionado va a evolucionar hacia las redes e internet porque es muy cómodo desde su estancia puede estafar, puede colgar fotos de su expareja en situaciones comprometedoras o delicadas, puede consumir y distribuir pornografía infantil», explica César Fernández, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional.

De hecho, apunta a que el 95% de los delincuentes ya ha evolucionado para delinquir a través de las redes por los mayores beneficios que le pueden reportar este tipo de delitos y por la comodidad. En este sentido recalca que este cambio no conlleva impunidad. «Siempre les va a caer el peso de la ley encima. Internet deja muchísimo rastro, a no ser que sea una persona muy delicada con conocimientos de cómo se usa la red, pero aún así el rastro se queda», dice.

Con el aumento de los días en casa viene aparejado un aumento en las compras a través de internet y en la interacción con plataformas, emails y redes sociales. Una mayor actividad que puede conllevar un mayor riesgo si no se toman las medidas de prevención adecuadas.

consejos. «Pedimos prudencia sobre todo a la hora de utilizar y hacer compras online. Siempre se deben realizar en páginas seguras y no se deben salir nunca de las pasarelas de pago. Si van a hacer una compra en cualquier página de compraventa por mucho que le diga la persona a la que va a comprarle algo que le sale más barato si le mando a él directamente el dinero no lo hagan. Utilicen la pasarela de pago de la página web porque en cuanto se salgan de ella pasarela hay dos riesgos uno que le estén estafando y no le manden el producto y otro que sí es una estafa y no le han mandado el producto la página no le reembolsa el dinero ni se hace cargo del problema», subraya.

A este primer consejo, Fernández suma un segundo que es el uso de tarjetas monedero a la hora de hacer estas compras en las redes. «Son gratuitas. Se recarga con el dinero justo que te vas a gastar en dicha compra y así sí le doblan la tarjeta no pasa nada porque no tiene saldo. No deben usar una tarjeta de crédito o débito que si la pueden doblar y hacerse con todo el dinero que tienen», añade. Recomienda usar siempre páginas seguras que hayan usado en otras ocasiones y fiables y no caer en la trampa de páginas desconocidas o compartidas a través de email o perfiles en redes sociales.

«En el correo electrónico no debe abrirse ningún archivo adjunto ni ningún correo que no sea de confianza, los correos de confianza todos los conocemos son los de nuestro entorno, y menos sí hay una redirección a otra página web o a un archivo adjunto. Hacer caso omiso, se manda a la papelera de reciclaje, se elimina y se pasa el antivirus por si acaso que no cuesta nada, tardas un par de minutos, lo que tarda el antivirus en hacer un reconocimiento. No tiene por que haber una invasión porque no hemos ejecutado nada. Que no nos pique la curiosidad, no abrir archivos adjuntos ni ir a ninguna dirección que nos ponga un correo que no sea de nuestra confianza, eso para empezar», remarca. Un archivo adjunto o un enlace a una web desconocida puede esconder un virus o un troyano que se ejecute y copie todas las claves secretas del ordenador poniendo al usuario en riesgo.