Los amigos del indigente Stepfan reclaman que se haga justicia

El entorno más cercano a Stepfan, el indigente rumano asesinado presuntamente en la noche del viernes 11 de enero a manos de A.G.G., de origen turco, nacionalizado español de 50 años, reclaman que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto asesino. «Ahora que sabemos que fue un asesinato y no un accidente como pensábamos hasta ahora queremos que se haga justicia. No hay derecho a que alguien pueda acabar con la vida de un hombre indefenso», sostiene Christian, amigo del fallecido y con once años residiendo en el sur de Gran Canaria.

Se muestra sorprendido y dolorido por todo lo ocurrido y por saber, más de dos meses después, que su amigo, que se movía en silla de ruedas por toda la zona turística, fue víctima de un crimen y no de un accidente. «De su entorno no eran ninguno de los acusados por el crimen. No conozco a ninguna irlandesa que conociera a Stepfan. Él no tenía problemas con nadie, nunca los buscaba y huía de ellos», relata en inglés a escasos metros del lugar donde fue presuntamente estrangulado y posteriormente quemado por A.G.G.

Su presunto asesino, que contó con la colaboración de su pareja sentimental, una mujer de 50 años de origen irlandés, es conocido como el turco de las excursiones porque se dedicaba a repartir y ofrecer excursiones a los turistas que pasan a diario por la zona del Anexo II de Playa del Inglés y por otros puntos céntricos de esta importante zona turística del sur de Gran Canaria.

Al parecer, el germen del enfrentamiento entre Stepfan y su presunto asesino estaría en el hecho de que a A.G.G. le molestaba que el fallecido estuviese cerca del lugar donde trabajaba llegándole a acusar de espantar a sus potenciales clientes. Una actitud que según amigos de la víctima manifestaba atosigando e insultando a Stepfan cada vez que tenía oportunidad.

Un hostigamiento que había llegado a su punto máximo hace dos años cuando A.G.G., presuntamente amenazó al fallecido con un cuchillo, que este pudo arrebatarle y con el que le asestó al menos una puñalada en el abdomen.

Una agresión, que si bien no causó lesiones graves a la víctima, terminó con la detención de Stepfan y con un proceso judicial que estaba pendiente de culminarse. Esta agresión sería, según los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, el motivo que habría llevado a A.G.G. a acabar con la vida del indigente de origen rumano, primero estrangulándolo para posteriormente rociarle con alcohol y prenderle fuego mientras la víctima estaba tumbada en el colchón en el que dormía en el Parque Europeo, en el corazón Playa del Inglés.

Un crimen que ha tardado dos meses en resolverse debido a su complejidad y cuyo principal responsable cumple hoy una semana en prisión provisional.