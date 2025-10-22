Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Ione, localizado en Santa Cruz de Tenerife. SOS Desaparecidos

Localizan a Ione, el niño de 13 años desaparecido en Tenerife

El menor, que se considera «altamente vulnerable», llevaba desaparecido desde el pasado lunes

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:17

Comenta

La Policía Nacional ha informado de la localización del menor, de 13 años, cuya desaparición había sido denunciada el pasado lunes en Santa Cruz de Tenerife.

El menor, en cuya búsqueda venía trabajando «de forma activa» la Policía Nacional, ha sido localizado en Tenerife, han informado a EFE este miércoles fuentes de la comisaría provincial.

SOS Desaparecidos activó el lunes una alerta por la desaparición del menor, que considera «altamente vulnerable» y que fue visto por última vez en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La Policía Nacional en un mensaje difundido ha señalado que de momento no se puede facilitar más información.

