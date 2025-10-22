Localizan a Ione, el niño de 13 años desaparecido en Tenerife El menor, que se considera «altamente vulnerable», llevaba desaparecido desde el pasado lunes

Efe Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:17

La Policía Nacional ha informado de la localización del menor, de 13 años, cuya desaparición había sido denunciada el pasado lunes en Santa Cruz de Tenerife.

El menor, en cuya búsqueda venía trabajando «de forma activa» la Policía Nacional, ha sido localizado en Tenerife, han informado a EFE este miércoles fuentes de la comisaría provincial.

SOS Desaparecidos activó el lunes una alerta por la desaparición del menor, que considera «altamente vulnerable» y que fue visto por última vez en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La Policía Nacional en un mensaje difundido ha señalado que de momento no se puede facilitar más información.