$!Localizan a un pit bull terrier encerrado en una caseta

Agentes de la Unidad Canina de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria (Ucapol) acudieron a principios de mes a la zona de La Mayordomía en Tamaraceite, tras varias llamadas de vecinos alertando de la presencia de un perro encerrado en una caseta en la zona. Al llegar al lugar, los agentes localizaron la construcción, que no reúne las mínimas condiciones, y tras verificar que carecía de número e identificación procedieron a forzar el candado de la misma. En su interior hallaron a un pit bull terrier, de una raza de perros potencialmente peligrosos (PPP), de entre 12 y 15 meses, que si bien no presentaba signos de abandono y maltrato si que estaba en condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas. La construcción, de un metro y medio por dos metros, estaba llena de animales muertos, como ratas o lagartos, según apuntaron fuentes policiales. Los agentes comprobaron además que el can carecía del preceptivo microchip identificativo, ni tenía en orden las vacunas necesarias. Tampoco cuenta con la licencia administrativa necesaria para su tenencia. Ante esta situación los agentes procedieron a levantar un acta cautelar de incautación del perro que fue puesto a disposición del Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.