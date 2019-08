Las aguavivas mantienen el veto al baño en Las Canteras

Al menos, según Ramos, el fenómeno que está invadiendo Las Canteras estos días «es de las medusas de tipo común, las clavel. No son las portuguesas cuya picada es mucho más peligrosa».

La causa

Lo que sí avanza Tuya es que su origen está vinculado a un escenario que no tiene ninguna relación con lo que sucede en la playa de la barra hacia dentro. «Las medusas vienen con la marea y se producen mar adentro, no tiene nada que ver con cuestiones que estén relacionadas directamente con la playa. Ni por causas naturales ni mucho menos con vertidos ni nada semejante. Es más, si el tiempo fuera de sur la propia inercia de la marea las llevaría en otra dirección y no estarían ahora en Las Canteras», explica.

Fernando Tuya, que entre otras publicaciones destaca por las vinculadas a la vida submarina de la playa de Las Canteras, incide en que este ocasional fenómeno es impredecible y complejo de afrontar. «Las medusas nacen en alta mar, por eso conocemos tan poco de ellas. Tienen esa fase pelágica en la que nacen en el fondo y la segunda en la que cobran la forma que le conocemos y van con la corriente en el mar. Nos cuesta conocer su origen y los motivos porque llegan a un lugar determinado», insiste en su intervención.