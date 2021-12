El Lamborghini de Viera, implicado en un accidente en el Sur El coche se subió a la mediana y se estampó contra un árbol, quedando dañado en la parte frontal y en el lateral del conductor. El jugador no conducía el vehículo en el momento del accidente.

El Lamborghini negro del futbolista de Las Palmas Jonathan Viera se vio implicado la pasada madrugada en un accidente en la avenida de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. El coche se subió a la mediana y se estampó contra un árbol, quedando dañado en la parte frontal y en el lateral del conductor.

Según fuentes del club consultadas por este periódico, Viera no conducía el vehículo en el momento del accidente, en el que no se vieron implicados otros coches. El conductor del coche en el momento del accidente era un amigo del jugador de La Feria, a pesar del aparatoso incidente, no hubo heridos.

Aunque el jugador no se vio implicado en el accidente, este se se encuentra de vacaciones. Tras la derrota de ayer contra el Eibar (0-1) la plantilla de Las Palmas tiene libre hasta el 28 de diciembre.