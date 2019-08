La Policía investiga la paliza de dos vigilantes a un hombre negro en Madrid

La Policía Nacional investiga ya la paliza que dos vigilantes de seguridad del intercambiador de Avenida de América propinaron a un hombre negro el pasado 27 de julio y que se hizo pública ayer después de que La Sexta difundiese el vídeo de las cámaras de videovigilancia.

La empresa encargada de la seguridad de las instalaciones, Grupo Seguridad Integral (GSI), comunicó a la Policía los hechos, de los que tuvo conocimiento el pasado miércoles y por los que ya ha despedido a uno de los dos trabajadores, con un despedido disciplinario.

Al otro, que golpea en una ocasión al agredido, le ha abierto un expediente y estudia qué acciones tomar con su servicio jurídico.

Según ha señalado a Efe una portavoz de esta empresa, la Policía está visionando ya el resto de las cámaras de seguridad para ver cómo ocurrieron los hechos.

En el vídeo hecho público se observa que un agente de seguridad tira de un manotazo al agredido y el otro, con éste en el suelo, le propina una patada. Después el primer vigilante le tira al suelo cuando éste se encuetra ya en las escaleras mecánicas, le golpea repetidamente en la cabeza hasta que cae, aparentemente inconsciente, y arrastran su cuerpo.

Los vigilantes han explicado a su empresa que el hombre se negaba a abandonar las instalaciones que tenían que ser clausuradas a las dos de la madrugada, pero la portavoz de GSI señala que aunque deben sacar a la persona fuera en ningún caso está justificada la agresión.

La adjudicataria defiende además que esta agresión no es por motivos racistas pues según esta portavoz el conflicto se produjo porque el agredido debía abandonar el intercambiador aunque subraya que en ningún caso justifica lo ocurrido.

"Las maneras no son las correctas, no es por el hecho de que sea negro, es porque tuvieron que reducirle y sacarlo fuera", afirma esta portavoz, que señala que no han vivido situaciones similares con anterioridad.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, responsable de las instalaciones, abrió un expediente informativo al conocer los hechos, según indicaron a Efe fuentes de la Consejería de Transportes.