La madre de Gabriel Cruz da ánimos y apoyo a la familia de Yéremi Vargas

Desde la casa familiar en el barrio de Los Llanos, en Vecindario, Ithaisa Suárez participó en la noche de este miércoles en directo en el programa Desaparecidos de La 1 de TVE dónde relató cómo ha vivido el caso de la desaparición del pequeño Gabriel Cruz, con algunas similitudes con la desaparición de su hijo Yéremi Vargas el 10 de marzo de 2007. «Me llegaba muy adentro el sufrimiento de los padres de Gabriel. Temía que les pasará igual que a nosotros, que pasase tanto tiempo como nosotros sin que apareciese el niño. Cada día rezaba para que apareciese Gabriel, porque esto no se lo deseo a nadie. Es horrible tanto tiempo», afirmó Ithaisa Suárez. Una tragedia que coincide con el undécimo aniversario de la desaparición del pequeño mientras jugaba en un solar cercano a su casa y con el rechazo de la Audiencia Provincial de Las Palmas al recurso presentado contra el sobreseimiento provisional de la causa contra Antonio Ojeda, el Rubio.

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, quiso transmitir un mensaje entre lágrimas a Ithaisa Suárez, de madre a madre. «No creo que tenga el derecho a poder decirle a ella algo sobre esto. Nosotros tenemos a nuestro hijo, sabemos dónde está. Ha habido un desenlace rápido y desagradable, pero como madre no me puedo poner en su piel, once años con este proceso no me puedo creer que tenga que enfrentarse a trámites en los que se plantean archivar su caso. No puedo entender cómo está en pie todavía. Solo le diría que admiro su valentía, en 11 años, por Dios, con esta angustia. Creo que lo único que le puedo decir es que ojalá tenga fuerzas alguna vez para poder verla en persona y darle un abrazo y mirarla a los ojos y acompañarla si cabe. Creo que no puedo tener una palabra acertada para 11 años de sufrimiento y encima en la situación en la que se tiene que estar viendo y obligada a pasar, con la incertidumbre de no saber dónde está su hijo y sobre todo qué ha pasado con él», afirmó Ramírez.

Un mensaje que ha calado hondo en Ithaisa. «Me emociono mucho de escucharla. Se lo que ha podido sufrir estos días, el miedo que pasaba cada vez que veía que iban a hablar con nosotros. SI hubiera aparecido así el niño, el dolor que debe sentir por haberlo encontrado así no me lo quiero imaginar. Hasta hace poco tiempo tenía la esperanza de que iba a encontrar vivo a mi hijo, hasta que apareció este hombre (Antonio Ojeda). Ha sido la esperanza lo que nos ha mantenido todo este tiempo en pie. Desde el momento en que todo parece que está muerto, no estoy viviendo. Es terrible», añade Ithaisa.