La ambulancia que activó el 112 tardó 12 minutos en llegar hasta el niño

La ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario que activó el 112 tardó algo menos de 12 minutos desde que el centro coordinador de emergencias recibió la alerta hasta que los recursos sanitarios llegaron al lugar, en San Juan, donde se hallaba el niño Abimael, al que finalmente no pudieron salvar la vida. Murió en la madrugada del sábado al domingo pasado, atragantado tras haber ingerido un bocado de un perrito caliente en la zona donde estaban los cochitos. La familia del menor lamenta que no se activara el protocolo de emergencias con Abimael. Había una ambulancia estacionada en la plaza de San Juan, que formaba parte del dispositivo de emergencias contratado para las fiestas, pero no fue movilizada. El edil de Seguridad, Agustín Arencibia, entiende que se actuó con la mayor rapidez posible.