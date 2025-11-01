Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). C7

Un joven de 19 años, en estado crítico tras una reyerta en una zona de ocio nocturno de Tenerife

Los hechos tuvieron lugar sobre las 6.00 horas de la madrugada en las inmediaciones de la playa de Las Américas, en el municipio de Arona

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:06

Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta con varias personas implicadas que tuvo lugar pasadas las 06.00 horas de este sábado en una zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas, dentro del municipio de Arona (Tenerife).

Así lo ha informado el Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una llamada la que alertó de que había un varón que precisaba asistencia médica al sufrir una agresión por parte de varias personas.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó a un joven que presentó diversos traumatismos de carácter crítico, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

En este sentido, fuentes policiales han indicado a Europa Press que por el momento se ha producido ninguna detención relacionada con la reyerta. Finalmente, efectivos de la Policía Local de Arona colaboraron con el dispositivo desplegado.

