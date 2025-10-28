Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia El accidente tuvo lugar sobre las 9:30 horas en la localidad de Fenegrò | Según las primeras investigaciones, apuntan a que la víctima podría haberse mareado e invadido el carril contrario provocando la colisión

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 11:28 | Actualizado 12:10h.

Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, ha atropellado mortalmente esta mañana a un anciano en silla de ruedas en Italia. El jugador, actualmente en las filas del Inter de Milán, conducía su coche en la localidad de Fenegrò, cerca de Como, cuando se ha producido el accidente.

Al parecer, el trágico atropello ocurrió este martes sobre las 9.30 cuando el portero valenciano, de 27 años, acudía al entrenamiento del equipo italiano. Aunque los servicios de emergencias acudieron al lugar de los hechos, fueron inútiles los intentos de socorro para la víctima que falleció en el acto.

Las primeras investigaciones del accidente mortal por parte de los Carabinieri apuntan a que la víctima podría haber sentido un mareo o un despiste, lo que habría provocado que invadiera el carril contrario provocando la colisión. «Una persona afirmó haber visto al hombre en silla de ruedas transitando con dificultad por la carretera poco antes del accidente», asegura el medio italiano La Gazzetta dello Sport.

«El impacto fue extremadamente violento. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los Carabinieri», comenta el medio italiano.

Tras el atropello, Josep Martínez -que también fue portero del RB Leipzig y Genoa- se habría mostrado «visiblemente afectado». Además, fue el primero en atender al anciano y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

Martínez jugó tres temporadas en la UD Las Palmas. Llegó en 2017 para jugar en el filial, con el que disputó 55 partidos en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019. En esta última debutó en el primer equipo, con el que jugó 30 encuentros antes de salir traspasado al Leipzig en el verano de 2020.

El Inter de Milán, con motivo del suceso, ha decidido cancelar la rueda de prensa de su técnico Cristian Chivu, prevista para las 14:00 horas en la víspera del partido entre el conjunto interista y la Fiorentina.