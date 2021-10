«José era el garbanzo negro de esa familia»

Conmocionados. Así estaban este martes los vecinos de la calle Pérez del Toro, en la capital grancanaria, tras el doble crimen ocurrido en la noche de este lunes en la segunda planta del número 34 de la citada calle. Sobre las 22.00 horas los gritos alertaron de que algo no iba bien en la citada vivienda familiar. Josefina E. P., de 85 años, era presuntamente asesinada por su hijo, José de unos 50 años, quién falleció presuntamente a manos de su sobrino, Marcos de 19 años y natural de Fuerteventura. El joven, que está detenido, fue trasladado al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria con varios cortes por todo el cuerpo.

Lo que sucedió y cómo sucedió está siendo investigado por la Policía Nacional. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. « Nunca te esperas que pueda pasar algo así. Eran una familia normal, muy querida en el barrio, sobre todo Josefina que era conocida por todos como Pepita. José era el garbanzo negro de la familia», explica una vecina del barrio y conocida de la familia. Pepita había dedicado su vida al cuidado y la crianza de sus cuatro hijos mientras su marido, ya fallecido, estaba al frente de una tienda de muebles de cocina que fabricaban ellos mismos en una nave en el Polígono de Jinámar. Un negocio familiar que fue muy próspero, según relatan. « Eran conocidos como Los Valencianos. Son de toda la vida de este barrio, amables y buenos vecinos», añaden.

Los residentes describen a José, presunto autor del asesinato de Josefina, como un hombre «conflictivo», con antecedentes penales y consumidor habitual de alcohol y estupefacientes. «Era de esas personas que evitas cruzarte cuando lo ves por la calle porque no sabes por donde puede salir o lo que te puede hacer. Nunca estuvo bien de la cabeza, aunque eso no es ni mucho menos una excusa para hacer lo que hizo», explica otra vecina en un pequeño corrillo formado a escasos metros de la vivienda donde tuvo lugar el doble crimen.

« Se notaba al verle que no estaba bien de la cabeza. Nunca lo estuvo», puntualiza otra residente. El presunto parricida había estado en prisión, según relatan los vecinos, y había tenido varios trabajos desde albañil, pasando por limpiador de cristales en altura o trabajador en una plataforma petrolífera. «Siempre se buscaba algún trabajo, en eso no fallaba, pero sí en todo lo demás», explican los vecinos.

Juan Carlos Alonso

Ante la pregunta de si era frecuentes las peleas familiares los vecinos más cercanos se han mostrado cautos. « Uno nunca sabe lo que pasa en una vivienda de puertas para adentro» explican.

Con José y Pepita vivía desde hacía varios meses Marcos, de 19 años y natural de Fuerteventura, nieto de Pepita y sobrino del presunto parricida. El joven, que presuntamente acabó con la vida de su tío tras asesinar este a su madre, se había mudado a Gran Canaria para estudiar. «Marcos es muy atento y tenía devoción por su abuela», explican. «Se ha desgraciado la vida con todo esto», añaden los vecinos.

El edificio donde ocurrió el doble crimen era antiguamente propiedad de la familia en su totalidad. Ahora solo lo es la segunda planta del inmueble. «Antes vivían todos ahí, pero al pasar los años lo vendieron y solo quedaban ellos en la segunda planta», añaden.

Pepita llevaba al menos dos años encamada por problemas en la cadera, por lo que no era muy frecuente verla en la calle. Cuando salía lo hacía acompañada de su hijo José y con el apoyo de un andador. Este aún estaba en la mañana de este martes en el zaguán de entrada al inmueble. « Hacía tiempo que no la veía, le tenía mucho aprecio y cariño. He venido a recuperar la saliva hace un rato. Ha sido una conmoción total, no se lo esperaba nadie», explica una vecina del barrio cercana a las víctimas.

La tranquilidad es la tónica en el barrio, ubicado en pleno corazón de la capital grancanaria, y que está en pleno proceso de renovación con la llegada de nuevos vecinos tras la reforma de varias viviendas por la zona. De hecho, tras la marcha de la Policía Nacional la calle se vació de gente volviendo a su pulso cotidiano. « Es un barrio tranquilo aunque no es la primera vez que se registra un crimen aquí», destaca un vecino.

De hecho, este doble crimen ha tenido lugar a escasos metros del edificio donde fue asesinada Saray González, el 27 de octubre de 2015 a manos de su vecino Alberto Montesdeoca Pérez que cumple 19 años de prisión. Tres muertes violentas separadas por seis años y a escasos metros una de otras.