Un invidente paga por error 960 euros, vía bizum, y se niegan a devolverle el dinero

No cabe duda de que bizum, ese proveedor de servicios de pago instantáneo, facilita notablemente la vida de los humanos; eso no quita que, también, entrañe ciertos riesgos. Si no, que se lo pregunten a un ciudadano invidente que sufrió un percance en la localidad alicantina de Petrer.

El hombre pagó la cuenta de un bar a través de bizum, pero cometió un error a la hora de escribir el importe; en lugar de 9,60 euros puso 960 euros, olvidó la coma. El dueño del bar se negó a devolverle dicha cantidad y el afectado decidió denunciarle.

Lo cierto es que el perjudicado tenía intenciones de pagar, en un principio, con su tarjeta de crédito. Sin embargo, como en ese momento no funcionaba el datáfono, acordó con el propietario del establecimiento realizar el abono vía bizum.

Cuando comunicó el error al dueño del bar, este aseguró que le devolvería el dinero, algo que, finalmente, no hizo. Por este motivo, el autor del fallo decidió acudir a la comisaría de la Policía Nacional e interponer una denuncia. El caso ya ha sido trasladado a los Juzgados de Elda y, ahora, está en manos del juez.