Investigan un delito contra la libertad sexual en el Centro Comercial Monopol

Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias investiga la denuncia presentada por una joven tras sufrir un intento de agresión sexual en grado de tentativa, tras entrar en el baño del Centro Comercial Monopol, en Las Palmas de Gran Canaria. Fuentes cercanas al caso confirmaron este miércoles que se están investigando los hechos denunciados. Al parecer el delito contra la libertad sexual en grado de tentativa, ya que no ha trascendido si se trató de un intento de agresión sexual o de abuso sexual, tuvo lugar hace más de una semana en el baño ubicado en la planta inferior del citado centro comercial. La denunciante consiguió zafarse del presunto agresor antes de que este consumase su acción. De momento, la investigación se está llevando con discreción. En las redes sociales se está lanzando un llamamiento a las mujeres para que extremen las precauciones a la hora de acudir al citado baño ubicado en la planta inferior del establecimiento si bien no ha trascendido si existen o no más denuncias por delitos contra la libertad sexual en grado de tentativa en el citado centro comercial como si se asegura en las redes.