Investigan la muerte de un hombre en la Avenida Marítima La Policía Nacional investiga las causas del fallecimiento

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 18:28 | Actualizado 19:31h.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre -del cuál se desconoce su edad- en la Avenida Marítima, a la altura de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Según apuntan agentes del cuerpo a este periódico aún no están claros los motivos del fallecimiento.

El cadáver fue hallado en torno a las 17.30 horas de la tarde de este jueves entre las rocas que preceden al mar en dicha zona.

El suceso está provocando grandes retenciones en la Avenida Marítima, sentido Las Palmas. En el lugar se encuentra un gran despliegue de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos.