Intervienen 627 reptiles vivos en la operación ‘Blizzard’

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Blizzard” coordinada por INTERPOL y EUROPOL para combatir el comercio ilegal de reptiles y en el que han participado 22 países de todo el mundo, ha procedido a la detención o investigación de 6 personas por tráfico de especies y por delitos relacionados con el incumplimiento del Convenio CITES.

A nivel europeo, aproximadamente 1.500 serpientes, lagartos y geckos vivos fueron incautados, derivándose asimismo de ello un total de 12 arrestos, seis en Italia y seis en España.

A nivel mundial, la operación Blizzard resultó en la incautación de 4.419

animales vivos, incluyendo 2.703 tortugas, 1.059 serpientes, 512 lagartos y geckos y 20 cocodrilos y caimanes. Las autoridades competentes confiscaron 152 bolsos, billeteras, correas, medicamentos y taxidermias derivadas de reptiles.

En nuestro país se han llevado a cabo un total de 217 inspecciones realizadas en establecimientos de venta de animales, mayoristas, coleccionistas privados y transportistas.

Asimismo, se han formulado 25 denuncias por diferentes infracciones de contrabando, a la normativa de consumo, comercio y venta de animales, a la de sanidad animal y a la de medio ambiente.

Entre las aprehensiones realizadas cabe destacar la de 627 reptiles vivos de

numerosas especies, algunas de ellas de gran valor ecológico, entre las que se

encuentran la tortuga mora (Testudo graeca), la tortuga gigante de Aldabra

(Aldabrachelys gigantean) o la tortuga de espolones africana (Centrochelys sulfata).

Actuaciones destacadas en España

Del desarrollo de la Operación, cabe destacar las incautaciones llevadas a cabo en un criadero clandestino de tortugas, en el que se localizaron numerosos especímenes en situación irregular de diferentes especies. Cabe destacar que

ya en el año 2018, se intervino en Baleares un criadero de similares

características, lo cual demuestra el alto interés que las tortugas, especialmente determinadas especies, generan entre los coleccionistas.

Asimismo, se han practicado numerosas incautaciones en Almería y Murcia por la venta irregular de tortuga mora (Testudo graeca), especie que goza de la máxima protección a nivel nacional y europeo y que debido a la facilidad de su captura, unido a que en España se encuentran algunas de las mejores poblaciones de esta especie en Europa, resulta objeto de deseo por numerosos coleccionistas.

Por otra parte, se han producido diversas incautaciones en criaderos de reptiles registrados de forma legal. Sin embargo, en muchas ocasiones detrás de esta actividad legal se sitúa un comercio al margen de la normativa vigente, que aprovecha las instalaciones y los conocimientos empleados en especies comunes para desarrollar actividades ilícitas sobre especies más raras y por tanto más valiosas en el mercado negro.

Finalmente, se han detectado otras irregularidades relacionadas con la ausencia de permisos para mantener núcleos zoológicos, por no gestionar correctamente los residuos generados por la actividad, o por no mantener las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de los animales, lo cual demuestra que en muchas ocasiones el mercado ilícito utiliza a los animales como meros objetos de transacción económica, respecto de los que no existe preocupación alguna sobre su estado de salud.

Delitos contra el medio ambiente: una prioridad de la UE

En 2017, Europol abrió el Proyecto de Análisis (AP) EnviCrime, tras establecerse la nueva prioridad EMPACT sobre delitos ambientales. Este equipo dedicado ha estado trabajando para combatir los delitos contra la vida silvestre y el tráfico de residuos. La Operación Lake es solo un ejemplo de las numerosas acciones de éxito llevadas a cabo.

En marzo de 2018, el AP EnviCrime lanzó el proyecto Naultinus, como resultado directo de la operación Jungla V, centrado en el tráfico de vida silvestre en la UE y, de forma más específica, en el comercio ilegal de reptiles y aves en la UE.

Recopilando inteligencia para atrapar a los criminales

Europol ha apoyado a los países participantes en el intercambio de información e inteligencia antes de la operación. Esta información se ha podido emplear para crear los perfiles de los delincuentes y sus asociados, así como para hacer un seguimiento de su actividad.

Durante el desarrollo de la Operación, Europol e INTERPOL han trabajado de forma conjunta para mejorar los esfuerzos internacionales en la lucha contra el comercio ilegal de reptiles. Entre los países participantes, se incluyen Australia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Israel, Italia, Letonia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Ucrania y Estados Unidos.

4º negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial

Las estimaciones de Interpol señalan al delito contra el medio ambiente como uno de los que mayor crecimiento está experimentando a nivel internacional,

principalmente motivado por el amplio beneficio económico que obtienen las redes criminales especializadas que operan en este ámbito.

Según informes de Naciones Unidas e INTERPOL, los delitos medioambientales se sitúan como el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas. Sus ganancias se estiman entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 7%, también anual.

Cabe destacar que España, por su ubicación geográfica y vínculos comerciales y

culturales es lugar de tránsito o destino de numerosos tráficos ilegales de

especies de flora y fauna desde África y América Central y del Sur con destino al mercado interior, al resto de Europa y al continente asiático.

Sin embargo, esta problemática no sólo afecta a otros países, sino que el propio patrimonio natural español también se ve afectado de manera irreparable por el expolio de individuos y huevos de aves rapaces para su exportación, la captura de miles de tortugas, camaleones y aves o la pesca de toneladas de alevines de anguila de origen nacional, que se exportan de manera ilegal hacia China.

En la operación han participado efectivos del SEPRONA apoyados por unidades del Servicio Fiscal y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.