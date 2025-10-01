Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de uno de los alimentos en mal estado de este comercio.
Imagen de uno de los alimentos en mal estado de este comercio. Guardia Civil

Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria

El establecimiento ya fue inspeccionado en abril de 2024 por el mismo motivo | Se han retirado a este negocio más de 7.500 productos en mal estado

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:19

La Guardia Civil ha intervenido en un comercio de alimentación de Gran Canaria 575 productos caducados puestos a la venta al público. El establecimiento de alimentación ya fue inspeccionado el pasado mes de abril de 2024 por el mismo motivo gracias a la participación ciudadana y ya se han retirado solamente a este comercio un total de 7.569 productos alimenticios caducados y en mal estado.

La Patrulla fiscal y Fronteras de Santa María de Guía realizó una visita al establecimiento como consecuencia de seguir un control para el correcto funcionamiento del negocio. La sorpresa de los agentes fue cuando observaron que el establecimiento volvió a reincidir con productos caducados y en mal estado que estaban dispuestos para su comercialización, poniendo en grave peligro la salud de todas las personas que compraban en este negocio de Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen del interior del establecimiento al que se le han retirado 575 alimentos caducados. Guardia Civil

Por ello, la Guardia Civil precintó un total de 575 artículos caducados y en mal estado que estaban sin etiquetar en castellano, tales como, legumbres, especias, botes de soja, pastas, frutos secos, conservas, batidos, snacks, galletas, pescado, marisco. Los agentes informaron al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias de lo ocurrido, para que tome medidas pertinentes sobre el local inspeccionado, haciendo especial hincapié sobre su reincidencia.

Espacios grises

