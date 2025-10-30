Intervienen 100 kilos de pescado a cuatro pescadores deportivos en la isla de Lanzarote Los pescadores incumplían las normas recogidas en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias superando la cantidad de 5 kilos de pesca por personas

La Guardia civil del Destacamento Marítimo de Fuerteventura, intervino el pasado día 15 de octubre a cuatro personas de entre 40 y 60 años, 100 Kg. de pescado en una embarcación deportiva, al superar la cantidad de 5 kg de pescado por persona autorizada para la pesca recreativa, en Puerto Calero (Lanzarote).

La Guardia Civil tiene conocimientos de los hechos, fruto de la colaboración ciudadana, ya que pescadores de la zona alertaron que la citada embarcación llevaba dos días pescando y era probable que presentara un exceso de capturas.

Por ello, se estableció un dispositivo de localización, contando con la colaboración de diferentes Instituciones, a través de sus servicios de guardapescas, para el seguimiento y vigilancia ambiental del LIC y las ZEC marinas de Canarias perteneciente a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, la cual ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Sobre las 20:00 horas del pasado 15 de octubre, una embarcación de unos 12 metros de eslora atracó en el puerto deportivo de Puerto Calero, en Lanzarote. En ese momento, agentes del Destacamento Marítimo de la Guardia Civil de Fuerteventura procedieron a inspeccionar la embarcación tras detectar indicios de una posible infracción de la normativa pesquera.

A bordo viajaban cuatro personas que acababan de realizar una jornada de pesca recreativa. Aunque todos disponían de la documentación reglamentaria en vigor para ejercer la actividad, los agentes constataron que la cantidad de pescado capturado superaba ampliamente los límites permitidos.

Cabe destacar que, el pesaje se realizó en la cofradía de pescadores del puerto de La Tiñosa (Puerto del Carmen), sumando la totalidad de la pesca 100 kilogramos, cumpliendo todo el pescado capturado con la talla mínima reglamentaria y habiendo gran variedad de especies como samas, samas roqueras, bocinegros, burro, pejeperro, bicudas, sargos y gallo moruno. A continuación, se procedió a la destrucción del pescado por haberse roto la cadena de frio ya que las neveras en las que se encontraba, carecían de la cantidad de hielo suficiente o sistema de refrigeración. El destino del pescado era probablemente la venta a algún restaurante.

Las capturas procedentes del furtivismo o pesca ilegal que se comercializan, no han pasado previamente por un punto de primera venta que garantice sanitariamente, su comercialización y consumo.

El aumento del furtivismo marino ha llevado al Servicio Marítimo de la Guardia Civil a intensificar sus labores de vigilancia y control en aguas próximas al litoral majorero, especialmente durante esta época de calmas, en la que las condiciones del mar facilitan la pesca ilegal. Buena parte de los esfuerzos del cuerpo se centra en frenar una práctica que, en los últimos meses, ha dejado varios episodios.

Entre las actuaciones más recientes destaca la incautación de 49 kilos de pulpo y 25 kilos de lapas que estaban a punto de ser vendidos a un restaurante de la localidad de Corralejo. La Guardia Civil recuerdan que la infracción no recae únicamente sobre los pescadores furtivos, sino también sobre aquellos establecimientos o particulares que adquieren o comercializan productos obtenidos de forma ilegal.