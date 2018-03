Intenta apuñalar a varias personas en un parking

Sobre las 20.20 horas de ayer los clientes de un conocido supermercado del barrio de El Batán vivieron uno de los peores momentos de su vida en el aparcamiento cuando un joven, moreno, alto y con una camiseta blanca, intentó agredir a varias personas con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. «El susto no me lo quita nadie. Estaba colocando la compra y oía gritos. Cada vez los oía más cerca, cuando me di la vuelta vi que se dirigía a mi con un cuchillo de 50 centímetros. Metí a mi hija», afirma Nayra Monzón. Cuando vio que el autor del ataque se dirigió a otra familia aprovechó, entró en su coche y se escondió como pudo entre los pedales del turismo. En ese momento el joven se dirigió a un matrimonio con dos niñas menores y amenazó al padre con apuñalarle. «La gente no prestó auxilio ni nada. Lo peor es que lo cogió con familias con menores», añade.

Tras intentar atacar a varias personas que se encontraban en el parking el joven desistió, momento que aprovecharon los testigos y víctimas del suceso para huir del lugar. «Vinieron unos amigos, se lo llevaron y nos dijeron que está loco. Ver como alguien viene a apuñalarte es muy duro y más con mi hija», subraya la testigo. La Policía Nacional investiga lo sucedido en la tarde de ayer e intenta localizar al presunto autor del intento frustrado de apuñalamiento. «Vi peligrar mi vida, la de mi hija y la de las otras personas a las que intentó atacar. No hay derecho si no está bien no debería estar en la calle», añade Nayra.