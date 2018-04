Incitaba a la violencia yihadista

Sorpresa y miedo entre sus vecinos

Todos los vecinos del bloque de viviendas Naira, situado entre las calles Juan Millares Carló, La Habana y Jesús Ferrer Jimeno y de los locales cercanos, como el bazar ubicado en la calle La Habana, se enteraban ayer por CANARIAS7 de la detención de uno de sus vecinos en un operativo antiyihadista. «No sabíamos nada hasta ahora. La verdad que sorprende y da hasta un poco de miedo. Ni me lo habría imaginado», afirma una de las vecinas de portal contiguo al del arrestado. En la tarde del miércoles, mientras la Guardia Civil realizaba el registro de la vivienda del detenido, la presidenta de la comunidad de vecinos pedía a estos, a través de Whatsapp, que no bajasen al garaje hasta nuevo aviso, puntualizando que ya informaría al respecto. «Por eso no podíamos ir al garaje para evitar interferir con los que estaban ahí. Ahora me encaja todo», añade otro residente en el edificio que cuenta con 140 viviendas. Al asombro por lo acontencido horas antes se unía el desasosiego y cierto temor. «Ayer, (este miércoles para el lector) no me di cuenta de nada, ahora me dejas hasta mal cuerpo», añade una vecina.