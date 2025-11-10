Se incendian varias palmeras en Mogán En estos momentos están actuando sobre el lugar Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:54 | Actualizado 20:02h.

Sobre las 19.20 horas, el 112 recibía varias llamadas alertando de un incendio en un palmeral ubicado en la Avenida Canadá en el municipio de Mogán. En estos instantes, están actuando en el lugar Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Según informan fuentes del área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a este periódico, las llamas están creciendo con cierta rapidez, aunque ninguna vivienda ni vehículo se han visto afectadas por el momento.

