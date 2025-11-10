Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un palmeral ubicado en la zona sur de Gran Canaria. C7

Se incendian varias palmeras en Mogán

En estos momentos están actuando sobre el lugar Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:54

Sobre las 19.20 horas, el 112 recibía varias llamadas alertando de un incendio en un palmeral ubicado en la Avenida Canadá en el municipio de Mogán. En estos instantes, están actuando en el lugar Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Según informan fuentes del área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a este periódico, las llamas están creciendo con cierta rapidez, aunque ninguna vivienda ni vehículo se han visto afectadas por el momento.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

