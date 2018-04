Iba a pagar 5.000 euros a un sicario por «un trabajo» a su ex

El denunciado es un grancanario que mantuvo una relación sentimental con una ciudadana de nacionalidad hondureña desde el pasado año. Ambos se conocieron, según consta en las diligencias policiales, por internet y fruto de esa relación la denunciante se vino a vivir a Gran Canaria.

Pero al parecer la relación se fue deteriorando hasta que el varón, presuntamente agredió a la víctima, según consta en la denuncia presentada por ésta por malos tratos en el ámbito familiar. En la misma se especifica que Agustín R. L. llegó a mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la denunciante y, según su relato en dependencias policiales, le agarraba fuertemente del pelo y la obligaba a hacerle una felación. Además fuentes de la investigación añaden que, en febrero y antes de marcharse de la casa donde vivían, el acusado al ver las maletas, se enfadó con ella y la cogió del brazo para golpearla contra un mueble.

A raíz de estos episodios violentos, la mujer se fugó del domicilio de Agustín R. L. quien, no conforme con su decisión y según la versión que recoge la denuncia, contactó vía internet con un sicario que se hacía llamar Marius V. para «hacerle un trabajo». El documento adjunta los correos que se enviaron el acusado y el supuesto sicario y el primero de ellos le decía que el objetivo era una mujer que le estaba incomodando la vida. El sicario le respondía que el precio del mismo dependía de dónde y cuándo fuese «el trabajo» y que en esos momentos estaba disponible, respondía el asesino a sueldo. Según el atestado policial, Agustín R. L. le insistía en el precio que tendría que pagar por el trabajo y detalló que tenía fotos de su ex, pero no sabía dónde vivía en ese momento. Añade en el correo que sabía que ella estaba buscando trabajo y se podía enterar de su residencia, aunque tardaría más tiempo ya que entonces tendría que contratar a un detective privado.