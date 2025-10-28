Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes El trágico suceso tuvo lugar al mediodía de este lunes en un parque de la calle Betania en la capital grancanaria

CANARIAS7 Las Palmas de Granaria Martes, 28 de octubre 2025, 09:01

Un hombre ha fallecido tras accidentalmente caer al suelo y golpearse en la cabeza en un parque de Lomo Los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se han producido al mediodía de este lunes, 27 de octubre, en la calle Betania de Lomo Los Frailes, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los agentes recabaron información sobre lo ocurrido, pudiendo concluir que el hombre, con antecedentes de alcoholismo, sufrió una caída al suelo, donde se golpeó la cabeza y murió en el acto, por lo que indicaron que se trata de una muerte accidental.