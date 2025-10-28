Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la calle Betania en Lomo Los Frailes. Google Maps

Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes

El trágico suceso tuvo lugar al mediodía de este lunes en un parque de la calle Betania en la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Granaria

Martes, 28 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Un hombre ha fallecido tras accidentalmente caer al suelo y golpearse en la cabeza en un parque de Lomo Los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se han producido al mediodía de este lunes, 27 de octubre, en la calle Betania de Lomo Los Frailes, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los agentes recabaron información sobre lo ocurrido, pudiendo concluir que el hombre, con antecedentes de alcoholismo, sufrió una caída al suelo, donde se golpeó la cabeza y murió en el acto, por lo que indicaron que se trata de una muerte accidental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  5. 5 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria
  6. 6 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña
  7. 7 Piden tres años de cárcel por un presunto maltrato a su pareja: «Te voy a amarrar a la silla si te veo con cualquiera»
  8. 8 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  9. 9 Morro Iglesia, el enclave arqueológico que emergió de las aguas
  10. 10 Los 4.000 kilos de cocaína incautados habrían generado un negocio de 1.000 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes

Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes