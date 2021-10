Detenido un joven que ha irrumpido a tiros en una universidad vasca

Un estudiante de 21 años armado con una escopeta ha irrumpido esta tarde en la Facultad de Ciencia y Tecnología del campus de la UPV/EHU, situado en la localidad de Leioa (Vizcaya). El joven, con un buen expediente académico, ha realizado hasta 40 disparos en el interior del recinto, algunos de cuyos impactos son visibles en la fachada de uno de los edificios del complejo educativo y en un coche. Patrullas de la Ertzaintza han acudido al centro universitario, donde se han vivido escenas de gran nerviosismo. Después de algo más de una hora de búsqueda, el autor de los disparos ha sido localizado en la Vía Julia dentro de la Universidad y detenido poco después. Se trata de un muchacho sin antecedentes penales. Fuentes oficiales del Departamento de Seguridad han confirmado que la situación «está bajo control» y han lanzado un mensaje de tranquilidad «a las personas afectadas y sus familiares».

Al parecer, según los testimonios de algunos estudiantes, el joven habría abierto fuego contra el edificio después de advertir a gritos que no tenía nada contra los alumnos pero sí contra la Universidad. Dos trabajadoras de la limpieza que se encontraban en el interior lo han visto pasar. Tras oír el primer disparo «lo he visto entrar, vestido todo de negro y encapuchado. Me he escondido en un laboratorio, debajo de una mesa», recordaba la trabajadora, presa aún del nerviosismo. «Ha atravesado todo el edificio y ha salido por la puerta trasera. Iba disparando a diestro y siniestro, al edificio y a los coches, pero no a la gente».

Dentro de la confusión generada por el ruido de los disparos, los responsables universitarios han hecho sonar las alarmas antiincendios, para alertar a la comunidad educativa y han movilizado al personal de seguridad del campus. Además, han alertado a la Ertzaintza, que ha desplazado hasta el lugar efectivos de la Brigada Móvil, de la Unidad de Explosivos, de la Unidad de Vigilancia y Rescate, patrullas de protección, un helicóptero e incluso la Unidad de Intervención, especializada en labores antiterroristas. El campus ha sido desalojado de inmediato y no se han registrado heridos.

En un comunicado posterior al suceso, la UPV/EHU ha confirmado que el individuo ha entrado dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología «provocando daños en las instalaciones». Y posteriormente «ha sido localizado en Vía Julia», la calle adyacente, donde «ha sido arrestado en la zona del Arboretum» a las 19.30 horas.

La decana de la Faculta de Ciencias Sociales, Ana Irene del Valle, ha confirmado que el campus ha cerrado sus puertas y se ha dado indicaciones a los alumnos para que abandonen el recinto dirigiéndose a la zona de los autobuses. «Nosotros hemos cerrado todas las puertas de la Facultad, salvo una, y la situación estaba controlada».

«Estaba estudiando en la biblioteca cuando se han escuchado como dos golpes de martillo fuera», cuenta un testigo, que no le dio más importancia «Sin más, porque en la 'Uni' siempre hay algún ruido. Pero de repente ha entrado una persona diciendo 'chavales, que los golpes han sido disparos. Fuera hay uno con una escopeta en la Facultad de Ciencias'. Toda la peña se ha quedado callada. He recogido todo, he salido fuera, donde no se veía nada. Unos chavales me han enseñado una foto de la puerta de la Facultad toda reventada a disparos».